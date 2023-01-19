Психотерапевт Толстая: мужчины, легко берущие деньги у женщин, болеют тяжелее

Психотерапевт Наталья Толстая рассказала РИА ФАН, какие мужчины тяжелее переносят болезни. По её словам, хуже всего представителям сильного пола, которые легко берут деньги у женщин, «раскисающим» мужчинам и тем, кто впадает в детство.
Мужчины, которые не чувствуют своей харизмы, не готовы менять ситуацию, решать проблемы болеют чаще. К заболеванию они относятся также, как и к своей жизни.
Кроме того, по мнению эксперта, следствием высокой заболеваемости среди мужчин является недостаточная сила воли, боязнь ответственности.
Толстая отмечает, что мужчины часто приписывают свои неудачи другим — начальникам, матери с отцом, воли случая. А когда наступает болезнь, виноватыми становятся все, даже открытая форточка. Так поступать не стоит.
Также, по словам психотерапевта, некоторые мужчины закрываются от стресса, впадая в «детское поведение», что делает их уязвимыми уже при лечении.
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