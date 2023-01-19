Четверг, 19 января, 2023
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Психотерапевт Толстая: мужчины, легко берущие деньги у женщин, болеют тяжелее

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Изображение от ijeab на Freepik

Психотерапевт Наталья Толстая рассказала РИА ФАН, какие мужчины тяжелее переносят болезни. По её словам, хуже всего представителям сильного пола, которые легко берут деньги у женщин, «раскисающим» мужчинам и тем, кто впадает в детство.

— Есть интересная статистика, она может удивить. Мужчина, который легко берёт деньги у женщин, тяжелее переносит ОРЗ, — рассказала специалист. — Он словно включает женское поведение.

Мужчины, которые не чувствуют своей харизмы, не готовы менять ситуацию, решать проблемы болеют чаще. К заболеванию они относятся также, как и к своей жизни.

Кроме того, по мнению эксперта, следствием высокой заболеваемости среди мужчин является недостаточная сила воли, боязнь ответственности.

Толстая отмечает, что мужчины часто приписывают свои неудачи другим — начальникам, матери с отцом, воли случая. А когда наступает болезнь, виноватыми становятся все, даже открытая форточка. Так поступать не стоит.

Также, по словам психотерапевта, некоторые мужчины закрываются от стресса, впадая в «детское поведение», что делает их уязвимыми уже при лечении.

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