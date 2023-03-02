Психолог Шестаков объяснил, почему важно пройти сепарацию от родителей

Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с РИА ФАН рассказал о том, почему важна сепарация от родителей.

Сепарация — это отделение. Взрослый человек должен пройти через неё в отношении с родителями, чтобы не оставаться зависимым от их мнения. В противном случае жизнь человека не будет самостоятельной.

В качестве примера Шестаков приводит ситуацию, когда люди создают семью, но один из партнёров, при принятии решения, советуется не с супругом, а с матерью или отцом. Иногда люди «прячутся» за родителей во время конфликта, или не расторгают несчастливый брак, чтобы не обижать близких.

По сути дела, выросший человек, не отделившийся от родителей, не берёт на себя ответственность за свою жизнь. Часто это происходит из-за чувства вины и страха расстроить отца или мать, принимая независимые решения, не посоветовавшись с ними.

Шестаков советует решать такие проблемы с участием психолога, самостоятельно это сделать бывает очень трудно.

Психолог отмечает, что сепарация — процесс, в котором участвуют две стороны. Родителям также важно принять взросление своих детей.