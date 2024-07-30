Психиатр назвал первые признаки алкоголизма

Василий Шуров, психиатр-нарколог и член Национальной наркологической лиги, заявил в интервью NEWS.ru, что одним из первых признаков алкоголизма является отсутствие рвотного рефлекса после употребления алкоголя. Это означает, что человек начинает пить больше, чем обычно, без повода, например, в праздники или выходные.

Кроме того, к первым признакам алкоголизма относятся:

потеря контроля над количеством выпитого алкоголя (человеку нужно больше алкоголя, чтобы достичь желаемого эффекта);

сужение репертуара употребления алкоголя (человек начинает пить каждый вечер, не обращая внимания на последствия);

использование алкоголя как способа расслабиться или снять стресс (человек пьёт алкоголь в любой ситуации, которая кажется ему поводом для отдыха).

Если вы заметили у себя или у кого-то из близких эти признаки, важно обратиться за помощью к специалисту. Алкоголизм — это серьёзное заболевание, которое требует лечения.