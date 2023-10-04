Протоиерей Константин Харитонов рассказал, чем опасно празднование Хэллоуина

Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры рассказал, к чему может привести празднование Хэллоуина.

Священник напомнил, что в этот праздник нередко происходили трагичные события: так в Италии во время Хэллоуина произошло землетрясение, которое унесло жизни детей.

«Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью святых и усопших. Любое изображение нечистой силы приводит к неизлечимым болезням и душевным проблемам», — рассказал Харитонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Согласился с этим и священник Николо-Кузнецкого Храма, иерей Филипп Ильяшенко. По его мнению, праздник – игра с нечистой силой: «Нам нужно строить отношения с Богом, а не с нечистью»

Он подчеркнул, что празднование Хэллоуина в России, и особенно в школах, следует запретить.