Пропавшего в Приморье 13-летнего школьника нашли замёрзшим на улице

4 марта в Находкинском городском округе Приморского края полиция разыскала пропавшего 13-летнего подростка. Ребёнка нашли замёрзшим на улице живым, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший», — сказали в полиции.

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Сейчас с ребёнком работают врачи и психолог.

Мальчик пропал 2 марта 2022 года. В 17:00 он ушёл в парикмахерскую в поселке Ливадия, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

В поисках подростка участвовали полицейские, спасатели, волонтёры. Они прочесывали лесной массив, гаражи, подвалы, частный сектор.