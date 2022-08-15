Прокурором Маревского района назначен старший советник юстиции Григорий Бойцов

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2022 № 858-к прокурором Маревского района назначен старший советник юстиции Бойцов Григорий Васильевич. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Бойцов Г.В. родился в 1981 году в г. Пестово Новгородской области. В 2003 году окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

С 2002 по 2003 годы занимал должность помощника прокурора Хвойнинского района.

В период с 2003 по 2006 годы состоял в должности помощника прокурора Пестовского района.

С 2006 по 2015 годы последовательно занимал должности старшего следователя прокуратуры Великого Новгорода, помощника и старшего помощника прокурора Великого Новгорода.

С 2015 по 2017 годы являлся заместителем прокурора Любытинского района.

С 2017 по 2022 годы занимал должность Холмского межрайонного прокурора.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» 2 степени.

Женат, воспитывает дочь и сына.