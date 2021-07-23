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Пятница, 23 июля, 2021
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Прокуратура проверила рязанский цирк

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Прокуратура проверила рязанский цирк
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Прокуратура провела проверку и выявила нарушения правил содержания животных в цирке Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяющие обнаружили, что в клетках лис и стойлах лошадей не было поилок. В цирке нет изолятора для вновь привезённых животных, что создает угрозу заноса и распространения возбудителей инфекционных болезней. 

Прокуратура завела дело об административном правонарушении, которое передали в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. От директора цирка потребовали устранить нарушения.

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