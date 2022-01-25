Прогулка по «Зимней дороге в Домотканове»

Современные средства связи позволяют нам совершать виртуальные путешествия сквозь пространство и время. Этой удивительной возможностью мы пользуемся каждый вторник, приходя в Рязанский художественный музей.

Сегодня перенесёмся в 1904 год и пройдёмся по зимней дороге начала 20 века. А нашим проводником станет старший научный сотрудник музея — Мария Киселёва.

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— Мы поговорим о произведении замечательного русского художника Валентина Серова. В РХМ представлена его работа «Зимняя дорога в Домотканове», исполненная в технике пастели.

Пастель – это цветные мелки. Незаметными переходами в оттенках серого цвета мастер передаёт удивительную атмосферу мягких зимних сумерек. Работа проникновенна и удивительно лирична.

Такой пейзаж легко представить и сейчас. Когда наступает темнота, цвет снега становится ярче и белее, чем цвет неба. Очертания предметов слегка разымчивы.

Я всегда прошу наших зрителей, которые всегда обращают внимание на эту работу, отойти в глубину зала, тогда диагональная композиция просматривается наиболее чётко.

Глядя на эту замечательную работу я всегда вспоминаю строки Александра Сергеевича Пушкина.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?