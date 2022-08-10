Программа фестиваля «Небо России» Рязань 2022

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в 2022 году пройдёт в Рязани с 16 по 22 августа.

По словам организаторов, в этом году международному Фестивалю «Небо России» исполняется 30 лет. За всё время его проведения в небо над Рязанью поднялось около 440 аэростатов.

Ожидается участие 20 команд из разных городов России. В спортивной программе 16-й Кубок России по воздухоплавательному спорту и 13-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту.

Для зрителей программа начнётся с 17 числа. В этот день в 18.30 в Монастырском саду Кремля начнётся торжественное открытие, после шары отправятся в вечерний полёт.

18, 19 августа запланированы утренние и вечерние спортивные полёты, 20 — утренний спортивный полёт, а с 20.00 до 21.00 пройдёт вечернее свечение аэростатов на лётном поле у посёлка Шумашь.

Награждение участников пройдёт днём 21 августа, в этот же день запланированы полёты. Заключительный полёт фестиваля пройдёт утром 22 числа.