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Среда, 12 января, 2022
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Профессор рассказал, почему «омикрон» окажется опаснее для России, чем для стран Запада

Александр Ильин

Профессор Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов рассказал об опасности, которая ждёт Россию после прихода омикрон-штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 

По мнению учёного, «омикрон» окажется намного опаснее для России, чем для западных стран. Причина заключается в количестве вакцинированных: в РФ процент привитого населения меньше, чем в других государствах. 

Северинов добавил, что, например, в США и Великобритании число заражения новым штаммом растёт в 5-6 раз за день, при этом количество смертей остаётся на прежнем уровне. 

«Формально это означает, что инфекция омикрона не приводит к такой же летальности, как дельта», — заявил генетик.

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Профессор отметил, что в конце января — начале февраля станет известно, как «омикрон» покажется себя в России. 

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