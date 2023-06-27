Проект «Активное долголетие – «Здоровая Рязань» стартует 27 июня в Верхнем городском парке

Во вторник, 27 июня, в Рязани официально откроется проект «Активное долголетие – «Здоровая Рязань». Об этом сообщает минтруда и соцзащиты региона.

Мероприятия направлены на поддержание активного долголетия граждан старшего возраста – жителей всех муниципалитетов Рязанской области. Его основная задача – вовлечь старшее поколение в получение новых знаний и навыков, занятия физкультурой и творчеством.

Опытные преподаватели и инструкторы обучат людей «серебряного» возраста здоровому образу жизни и контролю здоровья. Для участников проекта организуют занятия творчеством, танцами, пением, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой и йогой. Также они изучат основы компьютерной и финансовой грамотности.

Занятия проходят в шаговой доступности на открытых площадках в парковых и других зонах. Для записи на мероприятия работает колл-центр – телефон (4912) 34-00-32. На сайте проекта можно выбрать занятие по душе и записаться на мероприятия.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

Открытие пройдёт по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 29В. Начало в 11:30.

Возрастное ограничение 12+