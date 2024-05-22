Продолжается ремонт дороги у границы и Рязанской и Липецкой новостей

В Милославском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт двух региональных автодорог. В нормативное состояние приводят 20,5 км региональной трассы Милославское – Кочуры – Воейково и 4,7 км дороги, ведущей от поворота на село Архангельское до границы с Липецкой областью.

Обе трассы не только связывают два региона, но и входят в опорную сеть дорог РФ. Также по ним пролегает школьный маршрут: дети из села Архангельское едут на занятия в школу, расположенную в селе Кочурово.

Объекты были включены в план ремонта на текущий год по поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова привести к нормативу в регионе въездные трассы.

На сегодняшний день на участке от поворота на село Архангельское до границы с Липецкой областью специалисты подрядной организации в полном объеме завершили работы по укреплению основания дорожной одежды методом холодной регенерации и устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас на объекте специалисты устраивают прикромочные лотки.

На участке автодороги Милославское – Кочуры – Воейково продолжаются работы по уширению проезжей части, ремонту водопропускных труб и железобетонного моста через реку Ранова. Параллельно на объекте ведутся работы по устройству нижнего слоя дорожного покрытия.

Далее в планах укладка верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин и обустройство проезжей части. Завершится капитальный ремонт дорог в октябре текущего года.

Отметим, что в этом году в Милославском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также отремонтируют несколько участков дороги Милославское — Чернава — Липяги общей протяженностью 11,6 км.

Всего за время реализации национального проекта в нормативное состояние привели более 46 км автодорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Милославского района.