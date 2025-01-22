Продюсер Руденко раскрыл реальную стоимость корпоратива с Ургантом в России

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал NEWS.ru своё мнение о стоимости корпоративов с участием Ивана Урганта. По его словам, цена в 7 миллионов рублей за выступление статусного ведущего не выглядит сильно завышенной, но для Урганта это может быть слишком много.

Рудченко пояснил, что Ургант, вероятно, пытается компенсировать редкие выступления большим гонораром. При этом, по мнению продюсера, интерес к персоне ведущего уже значительно снизился.

Рудченко также отметил, что выступления Урганта стали менее частыми: он не появляется на телевидении, не участвует в проектах и не ведёт государственные концерты. Критик считает, что ведущий завышает гонорар, чтобы сохранить своё финансовое положение на прежнем уровне.

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Продюсер подчеркнул, что, несмотря на снижение интереса к персоне Урганта, олигархи, которые часто заказывают корпоративы, могут быть готовы заплатить такую сумму. Впрочем, по мнению Рудченко, для Урганта было бы лучше снизить гонорар, чтобы вернуть интерес аудитории и укрепить своё положение на рынке развлечений.