Признанный иноагентом Понасенков назвал причину отъезда из России

Историк и блогер Евгений Понасенков, которого недавно признали иноагентом, в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию об отъезде из России.

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Ранее о том, что Понасенков замечен в Турции сообщило РИА Новости. Выяснилось, что это была лишь промежуточная остановка, сейчас историк в Италии.

По словам Понасенкова, в Италию он ездит в апреле уже 15 лет, это стало ежегодной традицией.

— Я тоже хочу и отдохнуть, и погулять. У нас пока ничего не расцветает, холодно и неприятно, — приводит его слова «Газета.Ru».

В Москвы Евгений собирается вернуться, когда всё расцветёт.

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Понасенков заявил, что не принадлежит политической повестке, хочет пожить для себя, радоваться жизни.