Приметы 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день

В народе 16 сентября в старину на Руси называли Домни день. По традиции, люди избавлялись от старых вещей — делали уборку дома, в сарае, старое и ненужное сжигали.

Старую обувь вешали на забор загона с животными — считалось, что после этого скотина будет здоровой. Старые лапти защищали от сглаза и людей — обувь вешали рядом с воротами, калиткой.

Часто смотреть в зеркало 16 сентября не рекомендуется. Считается, что так можно привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Отвадить чертей после этого будет очень непросто.

Обязательно посмотрите на небо — красный закат сулит холода и заморозки. А вот гроза в этот день может стать предвестником тёплой осени.

Много есть также не рекомендуется — будут проблемы с деньгами.