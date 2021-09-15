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Четверг, 16 сентября, 2021
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Приметы 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день

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Приметы 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день

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В народе 16 сентября в старину на Руси называли Домни день. По традиции, люди избавлялись от старых вещей — делали уборку дома, в сарае, старое и ненужное сжигали.

Старую обувь вешали на забор загона с животными — считалось, что после этого скотина будет здоровой. Старые лапти защищали от сглаза и людей — обувь вешали рядом с воротами, калиткой. 

Часто смотреть в зеркало 16 сентября не рекомендуется. Считается, что так можно привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Отвадить чертей после этого будет очень непросто. 

Обязательно посмотрите на небо — красный закат сулит холода и заморозки. А вот гроза в этот день может стать предвестником тёплой осени. 

Много есть также не рекомендуется — будут проблемы с деньгами.

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