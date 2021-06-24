Приложение Почты России вошло в топ-10 самых популярных приложений для покупок

- Advertisement -

Мобильное приложение Почты стало девятым в категории приложений для шоппинга, в которых пользователи проводят больше всего времени. Рейтинг представила App Annie – ведущая мировая платформа анализа данных о мобильных приложениях.

В прошлом году Почта России запустила в собственном мобильном приложении товарную витрину, на которой представлено более 2 млн товарных позиций. За 8 месяцев аудитория витрины составила 5 млн уникальных посетителей. Витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса. Получить заказанные на ней товары можно как в почтовых отделениях, так курьером на дом по всей стране.

Ежемесячная аудитория (MAU) составляет более 5,6 млн человек. Пользователи оценивают его стабильно высоко – на 4.8 балла из 5.