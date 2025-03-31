Приём заявлений в первый класс стартует 1 апреля в Рязанской области

В Рязанской области 1 апреля 2025 года стартует приём заявлений в 1 класс.

Родители (законные представители) могут подать заявление тремя способами:

С 09:00 1 апреля заполнить форму заявления на «Госуслугах», перейдя по ссылке: www.gosuslugi.ru/600426/1/form;

С 09:00 до 18:00 1 апреля лично в школе, предъявив оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной за школой территории);

После 1 апреля по графику приема в конкретной школе, либо почтой заказным письмом с уведомлением.

Сроки подачи заявлений:

До 30 июня — для граждан, дети которых проживают на закрепленной за школой территории, и для имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием;

С 6 июля до 5 сентября при наличии свободных мест — для граждан, выбравших школу не по закрепленной территории.