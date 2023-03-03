«Приходит весна нового мира»: Тамара Глоба рассказала о мартовских эпохальных событиях

Популярный российский астролог Тамара Глоба убеждена: март 2023 года принесёт миру важнейшие изменения. В этот месяце сталкиваются зима и весна, но в этот раз противоборство будет ознаменовано не только сменой сезонов.
В своём астрологическом прогнозе Глоба пояснила: март пройдёт под знаком борьбы, которая наметился во всех сферах:
Глоба также отмечает: многие народы этой весной обретут чувство единения и братства. Кто-то обретёт веру в идеалы, причём в те, в которые они не верили в прошлом. Это будет период борьбы за будущее, за свое настоящее, за человека, передаёт слова астролога «Комсомольская правда».
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