Пятница, 3 марта, 2023
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«Приходит весна нового мира»: Тамара Глоба рассказала о мартовских эпохальных событиях

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Популярный российский астролог Тамара Глоба убеждена: март 2023 года принесёт миру важнейшие изменения. В этот месяце сталкиваются зима и весна, но в этот раз противоборство будет ознаменовано не только сменой сезонов.

В своём астрологическом прогнозе Глоба пояснила: март пройдёт под знаком борьбы, которая наметился во всех сферах:

– Мы увидим сражение во всех силах мира – будет идти борьба на всех уровнях: человека за его будущее, мировых событий, лидеров. Это время, когда приходит весна нового мира, – убеждена эксперт.

Глоба также отмечает: многие народы этой весной обретут чувство единения и братства. Кто-то обретёт веру в идеалы, причём в те, в которые они не верили в прошлом. Это будет период борьбы за будущее, за свое настоящее, за человека, передаёт слова астролога «Комсомольская правда».

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