Пригожин назвал имя человека, командовавшего взятием Соледара

Человеком, который командовал взятием Соледара, оказался Антон Елизаров. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Относительно человека в маске — «Лотоса», его зовут Антон Олегович Елизаров. Он герой России, ЛНР и ДНР, — написано в телеграм-канале пресс-службы «Вагнера».

По данным из открытых источников, Елизаров — уроженец Ростовской области, ему 42 года. Выпускник Рязанского десантного училища. Командовал взводом и ротой 108-го десантного полка ВДВ в Новороссийске, руководил группой спецназа, имеет опыт боевых действий на Северной Кавказе.

В 2014 году Елизарова осудили за мошенничество при приватизации служебной квартиры, дали условный срок. В ЧВК «Вагнер» числится с 2016 года под позывным «Лотос», получил ранение в Сирии, работал в ЦАР, Ливии.