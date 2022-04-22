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Пятница, 22 апреля, 2022

При пожаре на крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев

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При пожаре на крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев

Александр Ильин
Фото: t.me/razvozhaev

Во время пожара на ракетном крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

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Погибший — старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части крейсера «Москва».

По словам Развожаева, когда на крейсере начался пожар, Иван Вахрушев вывел матросов, затем спустился и заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.

Ранее Минобороны сообщило, что один член экипажа крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести.

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