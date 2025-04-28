Премьера комедии «Свидетели» с Еленой Подкаминской на ТНТ

Что будет, если супруги, находящиеся на грани развода, внезапно окажутся под одной крышей со своими новыми пассиями? А если при этом им придётся скрываться от опасности и притворяться идеальной семьёй? Именно такую ситуацию предстоит пережить героям новой комедии ТНТ и «МайВэйСтудии» — фильма «Свидетели». В главных ролях — Елена Подкаминская, Сергей Астахов, Антон Васильев и Ася Резник. Премьера комедийного фильма «Свидетели» (16+) — уже сегодня, 28 апреля, в 21:30 на ТНТ.

Лика Бланк, генеральный продюсер:«“Свидетели” — это история о том, как жизнь ставит тебя в тупик, а потом вдруг даёт шанс всё переиграть. Иногда нужно вляпаться по полной, чтобы понять: любовь — это не красивые слова, а настоящая битва. “Свидетели” — это лёгкая, дерзкая и честная комедия про нас с вами, где много эмоций, драйва и всё по-настоящему. Без фальши, без прикрас — зато с большим сердцем».

Вика (Елена Подкаминская) и Сергей (Антон Васильев) уже давно вместе, но их отношения трещат по швам. Вика увлеклась харизматичным владельцем отеля Максимом (Сергей Астахов), а Сергей — молодой, яркой Лерой (Ася Резник). Развод кажется вопросом времени, но судьба готовит неожиданный поворот: все четверо становятся свидетелями преступления.

Герои попадают под программу защиты свидетелей и вынуждены отправиться в деревню, где им предстоит скрываться от опасности и изображать одну большую счастливую семью. Справиться с внешними угрозами и внутренними конфликтами будет не так просто — но именно в этих обстоятельствах у Вики и Сергея появляется шанс понять, что для них действительно важно.

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В фильме также снимались Андрей Федорцов, Александр Половцев, Савелий Наумов, Константин Мурзенко и другие актёры.

Создателями комедийной ленты стали режиссёр Андрей Никифоров и оператор Магомед Халухаев. Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Лика Бланк, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.