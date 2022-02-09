Преимущества покупки квартиры от застройщика в ипотеку

Все чаще люди в поисках доступного по цене жилья в столице обращаются на первичный рынок. Застройщики Москвы предлагают недвижимость разной ценовой категории. Есть как недорогие квартиры экономкласса, так и более дорогие апартаменты премиального сегмента. Широкий диапазон цен позволяет удовлетворить запросы всех категорий покупателей.

Еще одно из преимуществ покупки квартиры в новостройке Москвы от застройщика – возможность оформления ипотечного кредита. Этот вариант подходит тем, кто хочет улучшить жилищные условия, но при этом не располагает необходимой суммой для покупки квартиры в Москве. Ипотеку можно оформить, обращаясь в банк. Но многие строительные компании сотрудничают с банками, поэтому предлагают своим клиентам более выгодные условия кредитования:

более низкая процентная ставка;

лояльность по отношению к заемщикам;

более быстрое рассмотрение заявок.

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При обращении к застройщикам средняя ставка по ипотеке составляет 5.9% годовых. При грамотном подходе к выбору банка для сотрудничества будущий собственник жилья сможет сэкономить деньги, не жертвуя при этом собственным комфортом. Изучить актуальные предложения в новостройках в Москве и Подмосковье можно с помощью сервиса https://stroiki.ru/. Здесь представлены актуальные объявления с детальным описанием каждого объекта, с указанием цены. Вы сразу можете выбрать категорию «Продажа новостроек с ипотекой в Москве», чтобы сузить поиск. Если при изучении информации возникнут вопросы, то за консультацией можно непосредственно обратиться к представителям строительной компании.

Какие банки выдают ипотеку от застройщика?

Практически все банковские учреждения, которые сотрудничают с участниками строительного рынка, сегодня выдают ипотечные кредиты для покупки недвижимости. Лидирующие позиции занимают такие банки, как:

СберБанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

Альфа-Банк.

Различие заключается в условиях, на которых предоставляются средства. Если вы хотите приобрести недвижимость по самым выгодным ценам, то предварительно перед заключением договора изучите и сравните условия. Ипотека от застройщика станет хорошим вариантом, так как это один из наиболее выгодных вариантов для тех, кто не располагает полной суммой для покупки собственного жилья в Москве или в Подмосковье.