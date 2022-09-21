Среда, 21 сентября, 2022
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Представитель МЧС рассказал о пожаре в ТРЦ «Премьер»

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Площадь пожара в ТРЦ «Премьер» в Рязани составила 1 квадратный метр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По словам заместителя начальника ГУ Дмитрия Юдина, сообщение о возгорании в торговом центре пришло в 15.23 21 сентября. К моменту прибытия пожарных производилась эвакуация людей.

Произошло короткое замыкание электрощитовой ресторана, расположенного на верхнем этаже здания. Персонал заведения отключил электричество, огонь потушен с помощью порошкового огнетушителя.

— Система сработала штатно, персонал отработал по инструкции, — рассказал Юдин.

Люди не пострадали.

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