Представитель МЧС рассказал о пожаре в ТРЦ «Премьер»

Площадь пожара в ТРЦ «Премьер» в Рязани составила 1 квадратный метр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По словам заместителя начальника ГУ Дмитрия Юдина, сообщение о возгорании в торговом центре пришло в 15.23 21 сентября. К моменту прибытия пожарных производилась эвакуация людей.

Произошло короткое замыкание электрощитовой ресторана, расположенного на верхнем этаже здания. Персонал заведения отключил электричество, огонь потушен с помощью порошкового огнетушителя.

— Система сработала штатно, персонал отработал по инструкции, — рассказал Юдин.

Люди не пострадали.