Предсказавший COVID провидец поделился мрачным прогнозом на 2025 год

Лондонский гипнотерапевт Николас Ауджула, известный своими предсказаниями пандемии COVID-19, поделился мрачными прогнозами на 2025 год, включая мощную угрозу начала Третьей мировой войны. 38-летний Ауджула заявил, что в грядущем году «в мире будет наблюдаться дефицит сострадания», пишет Daily Mail.

«Мы столкнемся с ужасающими проявлениями жестокости и насилия, направленными людьми друг против друга», – заявил Ауджула, добавив, что эти действия будут совершаться «под предлогом религии и национализма». Провидец ожидает, что Третья мировая война может разразиться уже к середине этого года.

Экстрасенс отметил, что его предсказание о победе Трампа на выборах в США в 2024 году сбылось. Он подчеркнул, что его видения не поддаются контролю. Ауджула полагает, что избранный президент Трамп сможет провести «успешный год», несмотря на возможные судебные разбирательства и критику со стороны СМИ.

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Согласно видениям экстрасенса, природа продолжит страдать от экологических проблем и сжигания топлива, что приведет к повышению уровня моря, сильным ливням и разрушительным наводнениям. Ураганы, лесные пожары и другие экстремальные погодные явления будут наносить ущерб как людям, так и животным. Несмотря на столь тревожные пророчества, Ауджула говорит, что не испытывает страха перед 2025 годом. Он также предсказывает, что этот год принесет значительные достижения в женском спорте, который получит больше внимания и признания.

Помимо этого, он ожидает прогресса в области защиты прав трудящихся:

– Я вижу повышение прозрачности в оплате труда, когда сотрудники смогут узнать, сколько зарабатывают их коллеги, для обеспечения справедливости, – пояснил он.

Ауджула полагает, что в 2025 году произойдёт слияние прошлого и будущего, которое приведёт как к возрождению традиционных ценностей, так и к научно-техническим прорывам.

Первое видение будущего пришло к Ауджуле более 20 лет назад, когда ему было 17 лет. Это событие подтолкнуло его отказаться от академической карьеры и заняться терапией, помогающей людям «осознать свои прошлые жизни». Ауджула говорит, что эти ранние видения включали в себя как прошлое, так и будущее, а также его собственные «прошлые жизни» в качестве «швеи в Китае» и «монахини в Гималаях».