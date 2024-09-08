Воскресенье, 8 сентября, 2024

Предсказания знаменитой пророчицы из Курска сбываются

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

В Курской области имя старицы Мисаилы известно каждому. Монахиня, славилась своими предсказаниями и целительскими способностями. Ее могила в деревне Муравлево стала местом паломничества для сотен верующих, особенно после недавних атак на регион, пишет «Московский комсомолец».

Жители Курской области убеждены, что помощь матушки Мисаилы продолжается и в наши дни. По словам местных жителей, она предвидела события и предсказала поражение врагов, пытающихся захватить Курскую землю. Люди приезжают на могилу старицы с молитвами о защите и поддержке воинов, сражающихся за регион.

Галина Васильевна, одна из паломниц, рассказывает о женщинах, потерявших все из-за атак, но находящих утешение у могилы монахини. Она, как и многие другие, уверена, что матушка Мисаила помогает и в наше время, как помогала в годы Великой Отечественной войны, укрепляя дух и веру солдат.

Считается, что предсказания старицы касались не только войны с нацистами, но и текущих событий. Верующие полагают, что Курская земля, отмеченная Божьей благодатью, будет защищена от любого врага.

«Никто не сможет причинить зло курянам», — говорят жители, веря, что матушка продолжает стоять на страже родного края и благословлять воинов на победу.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области прошли похороны Дениса Мельника, погибшего в зоне СВО

Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября

Труп мужчины с гирей в рюкзаке обнаружили в озере в Ленобласти

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов у складов Ozon

На 1-м Борковском карьере в Рязани заметили онаниста

Бывший разведчик США Риттер рассказал о критическом состоянии украинских фронтов

Лариса Долина рассказала о тяжёлой болезни дочери

Время пути в поезде Воронеж-Москва, проходящем через Рязань, увеличится на полтора часа

«Иван Земнухов. Путь на Донбасс»: 7info даёт старт новому проекту о герое-молодогвардейце

Рязанец выиграл денежный приз в лотерее «Мечталлион»

В Рязани возле «Глобуса» появился пешеходный переход 1.14.2

Названы города после взятия которых посыпется оборона ВСУ