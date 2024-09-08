В Курской области имя старицы Мисаилы известно каждому. Монахиня, славилась своими предсказаниями и целительскими способностями. Ее могила в деревне Муравлево стала местом паломничества для сотен верующих, особенно после недавних атак на регион, пишет «Московский комсомолец».

Жители Курской области убеждены, что помощь матушки Мисаилы продолжается и в наши дни. По словам местных жителей, она предвидела события и предсказала поражение врагов, пытающихся захватить Курскую землю. Люди приезжают на могилу старицы с молитвами о защите и поддержке воинов, сражающихся за регион.

Галина Васильевна, одна из паломниц, рассказывает о женщинах, потерявших все из-за атак, но находящих утешение у могилы монахини. Она, как и многие другие, уверена, что матушка Мисаила помогает и в наше время, как помогала в годы Великой Отечественной войны, укрепляя дух и веру солдат.

Считается, что предсказания старицы касались не только войны с нацистами, но и текущих событий. Верующие полагают, что Курская земля, отмеченная Божьей благодатью, будет защищена от любого врага.

«Никто не сможет причинить зло курянам», — говорят жители, веря, что матушка продолжает стоять на страже родного края и благословлять воинов на победу.