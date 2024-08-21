Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обозначил приоритетные направления работы в период осенней сессии

В среду, 21 августа, в Рязанской областной Думе состоялось досрочное открытие осенней сессии. Как пояснил спикер регионального парламента Аркадий Фомин, это связано с необходимостью оперативного внесения изменений в бюджет. Речь, в частности, идет о реализации указов Президента, которые касаются заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Соответствующие поправки депутатами были поддержаны единогласно.

В ходе заседания председатель областной Думы рассказал о задачах и основных блоках законодательной повестки, сформированной до конца года:

– Продолжится системная работа по достижению национальных целей, которые обозначил глава государства. Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции, их семей. Действующий в регионе комплекс мер мы постоянно расширяем, в том числе опираясь на запросы военнослужащих и их близких. Отдельное спасибо хочу сказать депутатам и всем неравнодушным рязанцам, которые участвуют в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов, жителей новых регионов и приграничных областей, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Как и прежде в центре нашего внимания – вопросы улучшения демографической ситуации, поддержка материнства и детства, совершенствование налогового законодательства. В осеннюю сессию нас ждет большая, ответственная работа над проектом областного бюджета на предстоящий трехлетний период. Совместно с правительством региона, с учетом мнения жителей нам предстоит спланировать сбалансированный бюджет, который с одной стороны обеспечит исполнение всех социальных обязательств, с другой – предусмотрит ресурсы для дальнейшего социально-экономического развития Рязанской области.

В формате «правительственных часов» представители парламента проанализируют уровень безопасности образовательных учреждений, укомплектованность кадрами организаций социальной сферы, а также готовность муниципалитетов к новому отопительному сезону, обсудят текущую ситуацию с лекарственным обеспечением в регионе, меры социальной поддержки многодетных семей, вернутся к теме развития производства беспилотных авиационных систем.

Одним из важнейших направлений деятельности глава законодательного собрания назвал депутатский контроль:

– Летом мы усилили эту работу. Многие проблемы, выявленные во время выездов на места, удалось решить с помощью парламентариев. Считаю необходимым держать под строгим контролем все объекты, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. Средства на эти цели выделяются значительные. Наша задача – следить за эффективностью их расходования.

Аркадий Фомин также напомнил о сентябрьском голосовании на дополнительных выборах депутата областной Думы по округу номер 12 и выразил уверенность в том, что избирательная кампания пройдет в строгом соответствии с законом.