Предприниматель Котиков избран президентом Рязанского футбольного союза

В Рязани состоялось отчетно-выборное собрание Рязанского регионального футбольного союза. По итогам голосования новым президентом организации был единогласно избран Илья Котиков. Срок его полномочий составит четыре года, сообщает сайт РФС.

Котиков сменил на посту Дмитрия Малахова, который возглавлял региональную федерацию с 2015 года. Помимо президента, участники собрания утвердили состав вице-президентов, президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

В рамках мероприятия также прошло награждение победителей и призёров регионального этапа конкурса «Россия — футбольная страна».

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Илье Котикову 41 год. Он родился в Рязани. В 2004 году окончил Московский университет МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2009 — Рязанский агротехнологический университет по направлению «Экономика и управление на предприятии АПК». С 2012 года занимается предпринимательской деятельностью.