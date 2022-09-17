Празднование Дня города в Рязани началось с молебна

Утром 17 сентября в Рязани прошёл молебен во славу города. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Малков назвал Рязань городом-воином, защищавшим Русь от вражеских набегов. Он напомним, что рязанцы героически сражались с неприятелем в разные году, сейчас город носит звание столицы ВДВ.
По его словам, Рязань — родина многих выдающихся людей, известных на весь мир. Сегодня горожане продолжают работать на благо России и родного края.
Празднование Дня города в Рязани перенесли на 17 сентября из-за лесных пожаров.