Праздники и приметы 3 марта: православные чтят Архипа и Филимона

3 марта православная церковь вспоминает святых мучеников Архипа и Филимона. В этот день принято молиться о благополучии семьи и богатом урожае, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Архип и Филимон жили в I веке в городе Колоссы (Фригия). Архип занимал важное положение в христианской общине, а Филимон вместе с женой Апфией были богатыми и благочестивыми людьми. Они превратили свой дом в место собраний для верующих.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне Архип, Филимон и Апфия были схвачены за свою веру. Несмотря на жестокие пытки, они не отреклись от Христа и стойко перенесли все мучения.

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В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святым и просят их заступничества. В народе праздник связан с приметами, отражающими наступление весны. Считалось, что если в этот день прилетит овсянка — скоро наступит теплая и сухая погода.

Народные приметы

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;

Овсянка прилетела — весна будет теплой и сухой;

Река разлилась — на лугах вырастет много травы;

Много снега — к богатому урожаю хлеба;

Ручьи текут — к обильному урожаю;

Сосульки свисают с крыш — зима затянется;

Туман — к дождливому лету;

Дрова в печи трещат — к похолоданию;

Яркие, мерцающие звезды — к затяжным холодам;

Деревья почернели — скоро потеплеет;

Звезд мало на небе — к снегопаду.

Считалось, что ребенок, родившийся в этот день, будет обладать красивым голосом и сможет понимать язык птиц и ветра.

Традиции

В этот день накрывали праздничный стол для всей семьи, пекли каравай и пирожки с разными начинками. Было принято чистить снег возле дома, а бездельничать и сквернословить считалось грехом. Нельзя было начинать ремонт или намеренно искать птицу овсянку — это сулило несчастья.

Именинники

3 марта именины отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.