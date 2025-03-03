Праздники и приметы 3 марта: православные чтят Архипа и Филимона

3 марта православная церковь вспоминает святых мучеников Архипа и Филимона. В этот день принято молиться о благополучии семьи и богатом урожае, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Архип и Филимон жили в I веке в городе Колоссы (Фригия). Архип занимал важное положение в христианской общине, а Филимон вместе с женой Апфией были богатыми и благочестивыми людьми. Они превратили свой дом в место собраний для верующих.
Во времена гонений на христиан при императоре Нероне Архип, Филимон и Апфия были схвачены за свою веру. Несмотря на жестокие пытки, они не отреклись от Христа и стойко перенесли все мучения.
В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святым и просят их заступничества. В народе праздник связан с приметами, отражающими наступление весны. Считалось, что если в этот день прилетит овсянка — скоро наступит теплая и сухая погода.
Народные приметы
- Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;
- Овсянка прилетела — весна будет теплой и сухой;
- Река разлилась — на лугах вырастет много травы;
- Много снега — к богатому урожаю хлеба;
- Ручьи текут — к обильному урожаю;
- Сосульки свисают с крыш — зима затянется;
- Туман — к дождливому лету;
- Дрова в печи трещат — к похолоданию;
- Яркие, мерцающие звезды — к затяжным холодам;
- Деревья почернели — скоро потеплеет;
- Звезд мало на небе — к снегопаду.
Считалось, что ребенок, родившийся в этот день, будет обладать красивым голосом и сможет понимать язык птиц и ветра.
Традиции
В этот день накрывали праздничный стол для всей семьи, пекли каравай и пирожки с разными начинками. Было принято чистить снег возле дома, а бездельничать и сквернословить считалось грехом. Нельзя было начинать ремонт или намеренно искать птицу овсянку — это сулило несчастья.
Именинники
3 марта именины отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.