Православные христиане 6 февраля почитают память блаженной Ксении Петербургской

6 февраля православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. В народе эту дату называют Аксинья Весноуказательница. Верующие обращаются к святой с молитвами о помощи и заступничестве, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жизнь и почитание святой

Ксения Петербургская родилась в XVIII веке в благородной семье, но после ранней потери мужа посвятила себя служению Богу. Она стала странницей, раздавала имущество нуждающимся и помогала людям, за что ее стали считать блаженной. Со временем к Ксении стали обращаться за советом, а после смерти ее могила на Смоленском кладбище в Петербурге стала местом паломничества.

В этот день верующие собираются в храмах, зажигают свечи и читают молитвы святой. Многие отправляются на Смоленское кладбище, чтобы попросить Ксению о заступничестве.

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Народные приметы 6 февраля

В народе день Аксиньи связывают с приметами, которые предсказывают весну и будущий урожай:

Ясное небо и солнце — к ранней весне.

— к ранней весне. Высокие облака — к теплым дням.

— к теплым дням. Метель и вьюга — к неурожаю.

— к неурожаю. Воробьи прячутся в хворост — к морозу.

— к морозу. Дорогой хлеб — к скудному урожаю.

Также существовали запреты: пожилым людям не рекомендовалось шить, вязать, стричь ногти и застилать постель. Не садились за ужин, так как считалось, что первый севший за стол вскоре может умереть.

Именины 6 февраля

В этот день поздравляют именинников: Ксению, Павла, Герасима, Тимофея, Николая, Дениса и Ивана.