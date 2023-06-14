Среда, 14 июня, 2023
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Правительство Рязанской области рассказало о мерах борьбы с непарным шелкопрядом

Татьяна Проводина
Источник: Национальный парк "Мещёрский" ВКонтакте

Министерство природопользования Рязанской области рассказало о мерах по подавлению численности непарного шелкопряда, нашествие которого наблюдается в лесах региона.

Это насекомое – неотъемлемая часть обитателей лиственных и смешанных лесов. Примерно раз в 20 лет, когда складываются благоприятные условия – жаркое сухое лето и снежная зима – численность вредителя растёт.

Филиал ФБУ «Рослесозащита» – ЦЗЛ Рязанской области формирует реестр лесных участков, где рекомендуются мероприятия по защите лесов. На основе этого реестра планируются мероприятия по подавлению численности вредителей.

Ликвидируют очаги насекомых наземным способом с применением биологического препарата, учитывая ограничения, предусмотренные в законе. Работы проводят в определённый период развития гусениц, который приходится на вторую-третью декаду мая. В среднем обрабатывается более полутора тысяч гектаров. В это время и в течение последующих 7 дней жителям прилегающих районов рекомендуют воздержаться от посещения лесов, выпаса животных и сбора лекарственных трав в лесном фонде.

Площадь очага непарного шелкопряда определяют осенью. По итогам инвентаризации 2023 года минприроды направит заявку в Рослесхоз для обработки земель лесного фонда от вредителя в 2024 году.

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