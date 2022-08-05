Пожарный из Рязани покорил Эльбрус

Рязанский пожарный покорил Эльбрус. Своё восхождение Алексей Кандауров посвятил 200-летию пожарной охраны Рязанского края.

5 августа начальник караула ПСП №35 ГПС по охране города Рыбного Рязанской областной противопожарно-спасательной службы Алексей Кандауров покорил вершину Эльбруса. Об этом сообщает сайт ведомства. Высшая точка горы – 5642 метра.

По словам руководства, всё свободное время Алексей посвящает природе, а отпуск проводит в горах, занимаясь альпинизмом. В этот раз пожарный поднялся на самую высокую вершину России и Европы – гору Эльбрус.

Физическая нагрузка – норма повседневной жизни для настоящего огнеборца. Пожарные оттачивают навыки и испытывают организм на прочность. Алексей шёл к цели в течение недели с остановками на перевалочных пунктах. Приходилось переживать сложную адаптацию и бороться со снежной стихией.

Пожарный взял с собой на вершину знамя с изображением символа своей пожарной части.