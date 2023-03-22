Пожар на складе постельных принадлежностей в Турлатово 22 марта

В среду, 22 марта, под Рязанью произошёл крупный пожар: на улице Аэропортовской в Турлатове загорелся склад постельных принадлежностей.

По данным пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в Рязанском районе поступило в 10.07. Пожарные подразделения выехали по 2 номеру сложности. Общая площадь склада — 1200 квадратных метров.

В 13.07 пожар локализовали на площади 700 квадратных метров. В тушении задействовано 11 единиц спецтехники, 35 сотрудников МЧС.

В 14.36 объявлена ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, люди не пострадали. Причина возгорания устанавливается.