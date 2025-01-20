Постановки рязанских театров стали частью «Золотого фонда России». Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей России.

В список вошла постановка Театра драмы «Матросская тишина», поставленная в 2024 году. От Музыкального театра в «Золотой фонд России» вошел мюзикл «Двенадцать стульев» 2019 года постановки. «Господа Головлëвы. Маменька» от ТЮЗа (2018 год). Театр кукол попал в список с постановкой 2013 года «… И наказанiе».

Постановки прошли первый этап конкурса. В финал пройдут 100 лучших работ.