Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

После объявления частичной мобилизации жители Амурской области побили рекорд по числу браков

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В Приамурье после объявления в России частичной мобилизации за три дня браков зарегистрировали больше, чем за весь август. Об этом сообщает «Амурская правда» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Органы ЗАГС в Амурской области работают в усиленном режиме без выходных и с продлением рабочего времени – до последнего посетителя. Отделы и отделения ЗАГС Приамурья объявили, что можно зарегистрировать брак в любой день.

За последние три дня в регионе зарегистрировано 682 брака. Это больше, чем за весь минувший август, при том что последний летний месяц – традиционно один из самых популярных для новобрачных.

Всего за последние три дня в органах загс Приамурья составлено более 2 тысяч записей актов гражданского состояния. Это почти месячная норма.

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