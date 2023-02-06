Помощь репродуктолога стала доступна бездетным рязанским парам

В перинатальном центре Рязанской области появился врач-репродуктолог. Приём ведётся в консультационно-диагностической поликлинике медучреждения, пишут «Рязанские ведомости».

Консультации проводит дважды в неделю главный внештатный репродуктолог регионального минздрава Инна Новикова. Новикова специализируется на различных формах женского и мужского бесплодия. Специалист даёт консультации по вспомогательным репродуктивным технологиям, в том числе ЭКО, а также помогает определить, какой из методов показан в каждой конкретной ситуации.

Попасть к репродуктологу перинатального центра можно по направлению из женской консультации. Также на приём к специалисту можно записаться самостоятельно. Телефон для связи: 8(4912)46-44-15