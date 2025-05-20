24 мая в Лесопарке состоится Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ — IX открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль — 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Участникам будут доступны следующие дистанции:

200 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км (полумарафон).

Программа соревнований:

7:00–8:00 — Выдача стартовых пакетов иногородним участникам (дистанции «ПСБ 5 км», 10 км, 21,1 км), а также номеров на дистанцию 1 км. Место: Лесопарк, резиденция Деда Мороза.

8:05 — Старт детского забега на 200 м «Метр с кепкой»

8:15 — Старт забега на 1 км «Школьный забег»

8:45 — Официальное открытие соревнований

8:55 — Старт забега «ПСБ 5 км» (фактическая дистанция — 4 500 м)

9:00 — Старт полумарафона (21,1 км) и забега на 10 км (фактическая дистанция — 10 500 м)

9:25 — Награждение призёров «Школьного забега» (1 км)

10:15 — Награждение призёров дистанции 5 км

11:00 — Награждение призёров дистанции 10 км

12:30 — Награждение призёров полумарафона (21,1 км)

Лимит времени на прохождение полумарафонской дистанции — 3 часа с момента закрытия старта.