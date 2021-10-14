Полиция сообщила подробности раскрытия убийства 15-летнего рязанца

Убийство 15-летнего рязанского подростка раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, их коллеги из Рязанской области, а также представители ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сообщение о пропаже 15-летнего жителя посёлка Учхоза Стенькино поступило 9 октября. Оперативники нашли в доме подростка следы крови, после чего стало понятно, что в отношении него совершено преступление.

По подозрению в убийстве задержаны ранее судимый бывший отчим парня и его знакомая, мастер-спорта по ачери-биатлону. В автомобиле мужчины также была обнаружена кровь подростка, что подтвердило исследование.

Подозреваемые нанесли подростку несколько ударов ножом. После того, как мальчик скончался, его тело вывезли в лесополосу на территории Рязанского района и бросили в заброшенный колодец. Там птруп нашли полицейские.

По предварительным данным, убийство могло быть совершено во время оккультного обряда.