Полицейские спасли 10-летнюю девочку, которую к себе домой заманил педофил

В Ленинградской области сотрудникам полиции удалось спасти от изнасилования пропавшую 10-летнюю девочку, которую к себе домой заманил педофил, пишет КП.

В полицию обратился обеспокоенный отец девочки, которая не вернулась после школы.

Сообщается, что силовики вскрыли переписку школьницу и заметили, что школьница долгое время переписывалась с мужчиной из Петербурга, который слал ей интимные фотографии и разговаривал на тему секса.

В итоге стражи порядка нашли ее в 50 километрах от дома в квартире извращенца, который в Сети восхищался маньяками-педофилами.

Злоумышленник заманил жертву к себе обещанием «хорошо провести время». Он обещал девочке купить бургер, картошки фри, подарки.

Мужчина активно комментировал и фотографии школьниц в Сети. Когда ему напомнили о том, что делают с такими любителями девочек в СИЗО, он ответил: «Я люблю пожестче».

Педофил угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить ей вред. Возбуждено уголовное дело.