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Пятница, 28 апреля, 2023

Полиция задержала белгородца, который гулял по городу с пистолетом

Сотрудники полиции задержали жителя Белгорода, который гулял по городу с пистолетом, сообщил «Открытый Белгород».

Инцидент произошел на улице Железнякова. Мужчина пояснил, что встретил молодых людей, с которыми у него был конфликт. В ответ на оскорбления белгородец достал пневматический пистолет и начал угрожать своим обидчикам.

В итоге оппоненты разошлись, а мужчина пошел домой, забыв про оружие в руке. Его снимали на камеру очевидцы.

Оружие оказалось пневматическим. На нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве.

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