Полиция разъяснила рязанцам правила выделенных полос для общественного транспорта

Сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал разъяснения правил проезда по выделенным полосам общественного транспорта.

Первые такие полосы появились на Первомайском проспекте Рязани для проведения ремонта теплотрассы.

По правилам, движение по выделенным полосам разрешено школьным автобусам, такси, транспортным средствам для перевозки пассажиров, имеющих за исключением места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Если полоса находится справа, там могут ездить велосипедисты.

За нарушение водителя могут оштрафовать на 1500 рублей.