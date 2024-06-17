Полицейские прокомментировали видео с массовой дракой в центре Рязани

Пресс-служба регионального УМВД России дала комментарий 7info по поводу видео с массовой дракой в центре Рязани, которая произошла утром 16 июня.

«Сотрудниками полиции проводится проверка видеоматериала, размещенного в сети Интернет. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление лиц, запечатленных на данном видео. Заявлений и сообщений не поступало», — сказали представители пресс-службы.

Напомним, драка случилась около бара на улице Горького (напротив площади Ленина). Подрались молодые люди.