Понедельник, 17 июня, 2024

Полицейские прокомментировали видео с массовой дракой в центре Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Пресс-служба регионального УМВД России дала комментарий 7info по поводу видео с массовой дракой в центре Рязани, которая произошла утром 16 июня.

«Сотрудниками полиции проводится проверка видеоматериала, размещенного в сети Интернет. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление лиц, запечатленных на данном видео. Заявлений и сообщений не поступало», — сказали представители пресс-службы.

Напомним, драка случилась около бара на улице Горького (напротив площади Ленина). Подрались молодые люди.

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