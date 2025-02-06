Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает рязанцев в свою команду. Об этом сообщает отряд в своем телеграм-канале.

Лекция-знакомство для всех, кто хочет пополнить отряд, состоится 12 февраля в 19:00. Мероприятие пройдет в Рязани на Первомайском пр-те, д. 40, в здании Союза Торгово-Промышленной Палаты.

На ознакомительной лекции участники смогут узнать историю и деятельность отряда, как проходят поисково-спасательные работы, как можно помочь в поисках пропавших людей и многое другое. Регистрация на лекцию по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1qbVBzsRo-QEqT8zYKDUzED-zcK67ob9ZdPsJv9PI14A/edit

Реклама

13 февраля в городе пройдет городское занятие «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». В 19:00 по адресу: ул. Ленина, д. 31, Верхний городской парк пройдет полуторачасовое мероприятие.

Вы узнаете всё о методах городского поиска: как грамотно провести опрос, где и как правильно расклеить ориентировки, как правильно осматривать торговые центры и вокзалы, и множество других полезных тонкостей. Регистрация на мероприятие:

https://docs.google.com/forms/d/1dawyqs-pjlYNh4e73dLAYYGi8KLkWZKjr3UokadjXus/edit