Поиски пропавшей Елены Логуновой продолжились в Спасском районе

В субботу, 11 декабря, детектив Екатерина Шумякина вместе с добровольцами продолжила поиски пропавшей в Рязани Елены Логуновой. Об этом она сообщила в инстаграме.

Работа проходила в мороз до минус 8 градусов.

— Как же холодно. Но мы держимся, работаем, — написала Шумякина.

Искали Логунову не в Рязани, а на территории Спасского района. Поиски ведутся в районе населенных пунктов Кутуково и Исады, сообщила Шумякина Ya62.ru.

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Мать двоих детей Елена Логунова бесследно исчезла летом 2021 года. С тех пор её местонахождение неизвестно. На федеральных каналах выходили программы о поисках женщины.