Похитителю батута с площади Победы грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники ОМВД по Железнодорожному району города Рязани задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже оборудования для аттракциона. Батут изъяли. Подробности сообщили в управлении МВД по Рязанской области.

Предприниматель сообщил полицейским, что ночью с площадки перед МКЦ исчез надувной батут, подготовленный к транспортировке.

После опроса местных жителей оперативники выяснили, что батут с площади увёз грузовик. Правоохранители установили, что это авто направилось в Москву. На похитителя сотрудники полиции вышли через арендатора. Оказалось, что местный предприниматель, обнаружив дорогое оборудование без присмотра, вызвал машину и отвёз батут в столицу. Там он продал его за несколько сотен тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.