Погода в Рязанской области 9 апреля: осадки, гололёд и ветер

Во вторник, 9 апреля, в Рязанской области ожидается пасмурная погода. В ночные часы местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег, в отдельных районах осадки могут быть умеренными.

Метеопрогноз синоптиков опубликовал сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днём синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ряде населённых пунктов возможны гололёд и налипание мокрого снега. На дорогах сохраняется вероятность образования гололедицы, особенно в утренние и вечерние часы.

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Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градуса, днём ожидается от 0 до +5 градусов по Цельсию.