Погода в Рязанской области 1 и 2 июня: ожидаются грозы

Вечером 1 июня в Рязанской области ожидаются грозы и усиление ветра. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, грозы возможны местами в ближайший час. Вероятность их возникновения сохранится до конца суток. Ожидается также усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

По данным регионального Гидрометцентра, в воскресенье, 2 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью 12…17°С, днем 25…30°С (местами жара).