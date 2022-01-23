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Воскресенье, 23 января, 2022
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Погибшими в ДТП на переезде в Рязанской области оказались пенсионеры

7info7

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Милославском районе погибли три пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Рязанской области.

Как сообщили полицейские, 72-летний водитель автомобиля Нива Шевроле выехал железную дорогу на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с электричкой, управлял которой 30-летний мужчина.

Погиб водитель Нивы, а также го пассажиры 77 и 71 года.

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Ранее сообщалось, что машинист применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

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