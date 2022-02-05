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Суббота, 5 февраля, 2022

Погибшие в квартире в многоэтажном доме на окраине Рязани были сожителями

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Погибшие в квартире в многоэтажном доме на окраине Рязани были сожителями

7info
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Мужчина и молодая девушка, чьи трупы нашли в квартире многоквартирного дома на улице Зои Космодемьянской, были сожителями, сообщает «МК Рязань».

Тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружили утром 4 февраля, следователи проводят проверку. Известно, что мужчина 1975 года употреблял наркотики. Девушка 1999 года рождения приехала в Рязань из Чувашии.

По информации СМИ, погибшая не отличалась примерным поведением. Есть данные, что рязанец бил сожительницу.

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Доследственную проверку проводят сотрудники Железнодорожного следственного отдела Рязани, назначены судебные экспертизы.

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