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Четверг, 9 декабря, 2021
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Погибшего в московском МФЦ рязанца собираются представить к награде

7info
Алексей Рузлев, фото «МК»

Погибшего во время стрельбы в МФЦ «Рязанский» Алексея Рузлева собираются представить к государственной награде. Для этого затребовали биографию. Об этом «МК» сообщила его тётя.

Рузлев родился в селе Любовниково Сасовского района Рязанской области. Ему было 42 года. Последнее время мужчина снимал квартиру в Сасове, работал вахтовым методом в охранной фирме в Москве.

Тётя рассказала, что на свою последнюю вахту племянник уехал 2 декабря. По её словам, Алексей имел разрешение на оружие, но было ли оно у него в момент стрельбы, женщина не знает.

— В любом случае, что он мог сделать? Ведь он не ожидал, что в него начнут стрелять. Подошёл человек, Алеша попросил надеть маску… — приводит издание слова рязанки.

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Рузлева похоронят на родине, дата неизвестна. Тело не привезли в Рязанскую область, непонятно, когда это сделают.

Собеседница «МК» сообщила, что матери хоронить сына по-сути не на что — пенсия у неё всего 9 тысяч рублей.

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